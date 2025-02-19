Üç gün süreceği beklenen kar yağışı başladı: İmamoğlu'ndan uyarılar geldi

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

En az üç gün sürecek

Beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor. Karlı hava durumunun en az üç gün sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu'ndan uyarılar geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İstanbullulara seslendi. Trafiğin kilitlenmemesi için şahsi araçlarla trafiğe çıkılmamasını isteyen İmamoğlu, okul tatilleri için ilgili duyuruların takip edilmesi gerektiğini ve imkanı olan işyerlerinin bu süre zarfında uzaktan çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Değerli Hemşehrilerim; İstanbul'u etkisi altına alacak ve 3 gün süreceği tahmin edilen yoğun kar yağışıyla ilgili bazı uyarılarımız şöyledir" diyerek uyarıları sıraladı:

"İBB olarak sorumluluk alanımızda olan tüm yollarda bütün araçlarımız ve çalışanlarımızla görev başındayız.

Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu ve havalimanı bağlantıları gibi çevrede farklı kurum ve kuruluşların sorumluluğunda olan yerlerle ilgili işbirliği halindeyiz.

İlçe belediyelerimiz de teyakkuz halinde olacak, belediyelerimize solüsyon ve tuz desteği sağladık, merkezi noktalarda yaya akslarında solüsyon çalışması yapılıyor.

En önemli nokta ise trafik. Olağanüstü şekilde olması beklenen yağışlarda zorunlu olmadıkça şahsi araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde mutlaka kış lastiği ve zincirle çıkılması önemlidir. Bu tür zamanlarda ani buzlanmadan kaynaklı çok sayıda küçük kaza da meydana gelebiliyor ve tüm trafiği aksatacak noktaya varabiliyor.

Engelli, hamile, yaş almış vatandaşlarımızın özellikle dikkat etmeleri, trafiğe çıkmamaları gereklidir, idari izin duyuruları yapılacaktır.

Okulların tatil durumuyla ilgili duyurularını takip ediniz, uzaktan çalışma olanağı olan bütün iş yerlerinin bu sisteme geçmesi önemlidir.

Bu tür zamanlarda yüksek tonajlı araçların trafikte kalmaları bütün bölgeyi felç edecek müdahaleyi engelleyecek bir tablo ortaya çıkarabiliyor bu sebeple bu araçların trafiğe çıkmaması, hiçbir şekilde risk alınmaması gereklidir.

Evsiz vatandaşlarımızı misafir etmeye devam ediyoruz, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sokak hayvanları için besleme çalışmalarımız devam edecek.

Olası durumlarda ALO153 Çözüm Merkezimiz 7/24 hizmet veriyor."