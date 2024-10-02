Uçağı birbirine katmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma
Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde, şarkıcı Dilan Çıtak Dörter'in kedisini taşıma çantasına koymayı reddetmesi üzerine kabin memuru ile tartıştığı iddia edildi. Olayın ardından Dilan Çıtak Dörter hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İbrahim Tatlıses'in kızı ve şarkıcı Dilan Çıtak Dörter hakkında, şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dörter'e yöneltilen suçlamaların "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" olduğu bildirildi.
Ne olmuştu?
Dilan Çıtak Dörter 17 Eylül'de THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiği konusunda uyarılmış, Dörter'in tartıştığı görevliye fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter, polis eşliğinde uçaktan indirilmişti.
Kabin memuru havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi olmuş, Dörter ise ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.