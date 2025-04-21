Uçum'dan Can Atalay açıklaması: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilmez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM Genel Kurulu'nda okutulasıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Uçum şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde hukuk yoluyla demokrasiyi geliştirmek dedik, gereğini 16 Nisan öncesinde, 16 Nisan'da ve sonrasında yaptık ve reform iradesi devam ediyor. Demokrasi hukukunu inşa etmek ve geliştirmek dedik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu hamleleri yapıyoruz, daha da kapsamlısı yapılacak. Terörsüz Türkiye’ye ilişkin Sayın Bahçeli’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Devlet inisiyatifini hayata geçirdik. Terörsüz Türkiye hedefi tamamlandığında çok güçlü bir demokrasi hukuku reformu yapılacağını ilan ettik, bu ilerlemenin sağlanacağı görülüyor.

"Ama onlar hukuk tanımazlığı muhalefet sayıyorlar"

Ama onlar hukuk tanımazlığı muhalefet sayıyorlar. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu siyaset olarak uyguluyorlar. Yeni nesil emperyalist proje olan gayrimeşru eylemlerle demokrasi hukukunu tahrip etmeye çalışıyorlar. Yolsuzluğun ve her türlü hukuk dışılığın aktörünü, dış misyonların işbirlikçisini siyasal tarihin en büyük liderlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılaştırıyorlar. Sonra o şahsı istismar ederek kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi küresel emperyalizmin odak gücü olan ülkelere şikayet ediyorlar, mandacı siyaset konusunda arsızlıkta sınır tanımıyorlar. Bu hukuk devleti ve halk düşmanı yaklaşımlarla övünüyorlar.

"Türkiye’den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef göstererek ajan provokatörlük yapanları da devlet affetmez"

Şimdi de hukuku katletmeye çalışıyorlar. Meclisin hukukuna ve Anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar. Bizim sistemizde ve Anayasa’da kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. Yani AYM kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez, milletvekilliği iade edilemez. Böyle bir hüküm yok, böyle bir kural yok, böyle bir usul yok. Kaldı ki okunan karar da 'karar verilmediğine yer olmadığı' kararıdır yani ortada bir karar da yok. Kesinleşmiş mahkumiyetle milletvekilliği düşen bir kişinin milletvekilliği ancak kesin kararın, yargılamanın iadesiyle ortadan kaldırılması ve bu durumun TBMM’ye bildirilmesiyle olur. Bunu da sadece karar veren mahkeme yapabilir. Ortada böyle bir durum var mı, o da yok. Hukuku katletmeye çalışanlara devlet ve millet asla geçit vermez. İki kez Gazi olmuş Meclisimiz bu oyunlara gelmez. Şu ya da bu şekilde Türkiye’den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef göstererek ajanprovokatörlük yapanları da devlet affetmez, önce kaydeder sonra gereğini yapar."