Uçuş ekibi itiraz etti: İsrail'e gidecek uçak Kıbrıs'a indi

Almanya'nın Lufthansa havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının, kabin ekibinin İsrail'e gitmeyi reddetmesinin ardından Kıbrıs'taki Larnaka'ya indiği ve uçaktaki yolcuların 'mahsur kaldığı' iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Almanya'nın güneyindeki Münih kentinden Tel Aviv'e gitmek üzere yola çıkan uçakta bulunan mürettebatın 'İsrail'e uçmaya hazır olmadıklarını söylediği' bilgisi verildi.

The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, havayolu şirketi yolculara yaptığı ilk bilgilendirmede, 'teknik sebeplerden ötürü' Kıbrıs'a ineceklerini, ardından uçağın Tel Aviv'e doğru yoluna devam edip etmeyeceğine karar verileceği bildirildi. Ancak, uçak indikten bir süre sonra, uçağın Almanya'ya döneceği açıklandı.

Habere göre, yolculara isterlerse Kıbrıs'ta inebilecekleri ama bagajlarının uçakta kalacağı ve uçakla birlikte Almanya'ya geri götürüleceği söylendi. Lufthansa, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, bir 'güvenlik faaliyeti sebebiyle uçağın önlem olarak' Kıbrıs'a indiğini belirtti.

ABD ve İngiltere merkezli havayolu şirketleri İsrail'e uçuşları iptal etti

İsrail basınına yansıyan haberlerde ayrıca büyüyen güvenlik krizi sebebiyle bazı ABD ve İngiltere merkezli havayolu şirketlerinin İsrail'e uçuşlarını iptal ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın İsrail ordu radyosundan aktardığına göre,, ABD hava yolu şirketleri Delta ve United ile British Havayolları, İsrail'e uçuşlarını iptal etti. İsrail'in salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün ölmesi sonrası sefer iptallerinin gerçekleştiği belirtildi.

Delta Havayolları 2 Ağustos'a, New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları ise 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu. Haaretz gazetesi, British Airways'ın ülkeye perşembe günkü uçuşlarını iptal ettiğini yazdı.

İsrail'in The Times of Israel haber sitesi, söz konusu iptallerin on binlerce İsraillinin ABD'de mahsur kalmasına neden olacağını belirterek, 'dünyanın ikinci ve üçüncü büyük hava yolu şirketleri' United ve Delta tarafından yapılan uçuş iptallerinin, diğer hava yolu firmalarında da bir iptal dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İsrail uçuşlara kapatmıştı

31 Temmuz Çarşamba günü İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasının uçuşlara kapatıldığı belirtilmişti. Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edilmişti.

İsrail ordusu, bundan bir gün önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu. Dün sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Hamas ve İsrail, İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden suikastı üstlenen herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.