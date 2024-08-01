İsrail ordusu: Kassam Tugayları lideri öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 'bertaraf edildiğini' duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi."

Reuters haber ajansının aktardığına göre, IDF, açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini vurduktan sonra, Deif'in saldırıda 'bertaraf edildiğinin teyit edilebildiğini' bildirdi.

Haniye'nin yerine geçecek isimler arasındaydı!

Deif, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas lideri İsmail Haniye'nin yerine geçebilecek 4 isimden biri olarak anılıyordu.

Muhammed Deif kimdir?

30 yılı aşkın süredir İsrail’in istihbarat ve güvenlik servislerinin radarındaki Deif hakkında bilinenler az.

Muhammed Deif yaklaşık otuz yıldır İsrail’in ‘en çok arananlar’ listesinde yer alıyor.

Deif, 7 Ekim Cumartesi günü Gazze Şeridi’nden başlatılan ve İsrail’i hazırlıksız yakalayan askerî operasyonun arkasındaki isim ve uzun zamandır Tel Aviv’in hedefindeydi.

Verona Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Ekibi’nden (ITSS) İsrail ve Orta Doğu analisti Omri Brinner, Deif’in Gazze’deki “saygınlığının” hali hazırda yüksek olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

“Filistin direniş tarihinin en başarılı operasyonu olan bu operasyonla mirası sonsuza dek yaşayacak. Şimdi başarısız olabilir, İsrail şimdi ona suikast düzenleyebilir ama arkada bıraktığı miras ondan daha uzun ömürlü olacak.”

‘Dokuz canlı’

Brinner, birçok suikast girişiminden kurtulmuş biri olarak Deif’in “Filistin direnişinin daima hayatta kalabilen” bir üyesi olduğunu söylemişti.

İsrail istihbarat servislerinden kurtulabilme yeteneği nedeniyle ona “dokuz canlı adam” da deniyordu.

Deif'in bugüne kadar hayatta kalmasının püf noktası olarak gizli kalması olduğu belirtiliyordu.

Deif’in dolaşımda olan tek fotoğrafı yirmi yıldan daha eski.

Bununla birlikte, Deif’in 2006’daki bir İsrail saldırısında görme yetisini, bir kolunu ve bir bacağını kaybettiği söyleniyor.

Deif’in gerçek adı bile bilinmiyor, ancak bazı medya kuruluşları Muhammed el Masri olduğunu söylüyor.

“Deif” aslında “misafir” anlamına gelen Arapça bir takma isim. Eriksson, “Bu takma isim, İsrail tarafından yakalanmamak için aynı yerde bir geceden fazla kalmamasına atıfta bulunuyor,” diye açıklıyor.

Deif’in hayatıyla ilgili diğer ayrıntılar çok az.

Financial Times’a konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisine göre Deif 1960’larda Gazze’nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında doğdu.

2014 yılında Washington Post, Deif’in Gazze İslam Üniversitesi’nde okuduğunu ve burada Mısır’daki Müslüman Kardeşler’in üyeleriyle sık sık bir araya geldiğini yazdı.

Hamas lideri Haniye dün Tahran'da öldürülmüştü

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Salı günkü yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da dün sabaha karşı öldürüldü.

Haniye'nin ölümü Ortadoğu'da gerilimin tırmanması endişesi yaratırken gözler bölgeye çevrildi.

Suikast sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının amaçlarına ulaşamayacağı ve gerilimi ciddi bir şekilde tırmandıracağı belirtildi. Hamas açıklamasında saldırının "yanıtsız kalmayacağı" bildirmişti.

Yine Haniye'nin öldürülmesinin hemen öncesinde İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'u öldürmüştü.

Yaşanan son gelişmeler İsrail'in son zamanlarda Hamas'ın üst düzey yöneticilerini hedef aldığını gösteriyor.

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