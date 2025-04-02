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Uğur Dündar, "kesin bilgi" dedi: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı iddiasına açıklık getirdi

Gazeteci Uğur Dündar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olacağı iddiasının "külliyen yalan olduğunu" söyledi.

Haber Merkezi
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Uğur Dündar, "kesin bilgi" dedi: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık konusunda anlaştığı iddiasına açıklık getirdi
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Gazeteci Uğur Dündar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olacağı iddiasının "külliyen yalan olduğunu" söyledi. 

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesin bilgi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile anlaştığı ve Kurultay'da Genel Başkanlığa aday gösterileceği şeklinde sosyal medyada dolaşan kulisler KÜLLİYEN YALANDIR..." dedi.  

Ne oldu?

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiği sırada kurultay konusunun gündeme geldiğini iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararının İmamoğlu’nu rahatsız ettiği öne sürülmüştü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu desteklediği ve Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart'ta partinin kurultayını iptal edip kayyum atama hazırlıkları yapıldığını öğrendiklerini, bunun önüne geçmek için olağanüstü kurultay kararı alındığını açıkladı. CHP 6 Nisan'da kurultaya gidiyor.

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