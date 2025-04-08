Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı: İstenen ceza belli oldu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden yıldan 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aşlatılan soruşturmada Ankara'da gözaltına alınıktan sonra tutuklandı.
77 gün sonra iddiname tamamlandı
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özdağ hakkındaki iddianame 77 gün sonra tamamlandı.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Özdağ hakkında “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin, düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay ila 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.