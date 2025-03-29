Ümit Özdağ: İddianamemi yollayın, yargılanmak istiyorum

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"

Ümit Özdağ'ın X platformundan yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?"

İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum.



Beni yargılamak için tutuklamadınız mı?



Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz? @zaferpartisi @AliSehirlioglu pic.twitter.com/L5QTxeQZkq — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 29, 2025

Ümit Özdağ neden tutuklandı?

Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Özdağ hakkındaki hakimlik karar yazısı

Özdağ, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, dünyada en fazla göç alan ülkenin Türkiye olduğunu iddia ederek, Zafer Partisi olarak bu nüfusun Türkiye'deki kalkınmayı engellediğini ve Türkiye'nin jeopolitik olarak tehditle karşı karşıya kaldığını düşündüklerini söyledi.

Özdağ, "2011 sonrasında kaldırılan mayınların tekrar yerleştirilmesini, Anadolu Projesi ile yasaya uygun olarak sığınmacıların geri gönderilmelerini istiyoruz. Suriyelilere düşmanlığımız yoktur. Allah kimseye Suriyelilerin başına geleni vermesin." dedi.

Özdağ, savunmasında şunları sözledi:

"Kayseri'deki olaylarla ilgili Zafer Partisi'nin ilgisi, alakası yoktur. Türkiye’de birlik ve bütünlüğün bozulmaması açısından hassasiyet göstermekteyim ve Zafer Partisi hiçbir zaman bu bütünlüğü bozacak bir eylem gerçekleştirmemiştir. Dosya kapsamındaki Twitter hesabı bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Hakimlik kararında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyadaki belgeler çerçevesinde, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.

Söz konusu suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edilen yazıda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Özdağ'ın tutukluluk hali, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda devam ediyor. Özdağ ile ilgili iddianame henüz mahlekeye yollanmadı.

Ümit Özdağ açlık grevine başlamıştı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Ramazan Bayramı'nın ardından "iddianamesinin yazılmaması sebebiyle" açlık grevine başlayacağını açıklamıştı.

Açlık grevine başlayacağı duyurulan Ümit Özdağ'ın hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İddianame çıkıncaya kadar boykot... Ümit Özdağ açlık grevine başlıyor" ifadeleri kullanıldı.