Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmen duyurdu

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı başladı. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ve ilçe belediye başkanlarını tanıttı.

Özdağ, 31 Mart'ta İstanbul için yarışacak adayın Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu söyledi

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor.

AKP de iptal etmiş bir tanıtım programını. AKP'nin de iptal etmesi gereken bir başka büyük teröristin Şeyh Said’in Diyarbakır’da 12 kilometrelik bulvara kayyum tarafından isminin verilmesini iptal etmesidir.

Büyük İstanbul depremi en büyük risk bu şehir için 7 ve üzeri deprem olma ihtimali yüzde 65. İstanbul'da Zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. İki zihniyet de aynı müteahhitlerle çalıştılar. 2 zihniyette İstanbul'un değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Şimdi bu iki zihniyet İstanbulluların kaşrısına çok farklı bir şey gibi çıkıyorlar. Gerçek farkı yaratmak için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı."

Azmi Karamahmutoğlu kimdir?

Azmi Karamahmutoğlu, 1958’de Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Erzurum’da başlayan Karamahmutoğlu, üniversite eğtimini almak üzere Ankara’ya yerleşti. 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Karamahmutoğlu, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Karamahmutoğlu, daha sonra 1997’de görevini Mustafa Hakan Ünser’e bıraktı.

Türkeş’in ölümünün ardından 1997’de yapılan MHP Kongresi’nde, Tuğrul Türkeş’e destek veren Karamahmutoğlu, ikinci tur oylamadan önce diğer adaylar Devlet Bahçeli lehine çekilince sahneye çıkmış, “Yaşasın hainler için illegalite. Bunu fert olarak başlatıyorum. Burada yapılan pazarlıklı kongreyi tanımıyoruz. Türkeş nerede biz orada” diye bağırmıştı. Ardından kongre karıştı ve sandalyeler havada uçuştu. Çıkan kavga sonucunda kongre ertelenmişti.

Bir dönem KKTC’de Ülkü Ocakları’nın teşkilatlanma çalışmalarına yönelik çalışmalar da başlatan Azmi Karamahmutoğlu, 1991 yılında MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 1999 yılında ikinci kez MHP’nin Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görev aldı.

Bahçeli’nin genel başkan olduğu günden bu yana MHP’de hiç görev almayan Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda da Hayır çağrısı yapmıştı. 14 mayıs seçimleri öncesinde de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan Karamahmutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle buluşmasına aracılık etmişti.