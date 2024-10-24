Ümit Özdağ'dan TUSAŞ iddiası: "Saldırı olacağı 1 haftadır biliniyordu"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW kanalında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ), Ankara'daki tesisine dün düzenlenen saldırıya değinen Ümit Özdağ, saldırının önceden bilindiğini öne sürdü.

Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"Böyle bir saldırının Ankara'da gerçekleşeceğine dair, son 1 haftada değişik çevrelerde -bu çevrelere basın da dahil, siz de biliyorsunuz- bir şayia dolaşıyordu. Hedef bilinmiyordu belki ama gazeteciler de böyle bir saldırının olacağını biliyorlardı. Hatta bundan da sonra suikastlardan bahsediliyor, gerçekleştirilmesi hedeflenen. Keza böyle bir saldırı ile ilgili bir flaş belleğin geçen hafta ele geçirildiği ve bunun içinden belirli devlet kurumlarının listesinin çıktığı yine istihbarat çevrelerinde ifade ediliyor."

Saldırı istihbaratına karşın neden önlem alınmadığı soran Özdağ, "Dışarıdan görülen odur ki, fiziki güvenlik önlemlerinde zafiyet vardır. Böyle bir stratejik kurumun çok daha etkili şekilde, çok daha dış bir alandan korunması gerekir. Teröristler hemen kurumun önüne kadar bir taksiyle gelip, içeriye girememeli. Madem böyle bir istihbarat var, neden bu tip stratejik kurumların önündeki güvenlik tedbirleri daha önceden artırılmadı. Mesela bu saldırı olduktan hemen sonra Ankara'da belirli kuruluşlar polis tarafından çevrelendi. Neden daha önce yapmadınız, böyle bir saldırı istihbaratı varken? Sorulması gereken soru budur" dedi.