Üniversite öğrencileri dikkat: Vergisiz telefona 21 kuruşluk poşet engeli

Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 26 yaşından gün almamış olan gençler, bilgisayar, tablet ve cep telefonu almak için teknoloji mağazalarının yolunu tuttu.

Vergiler dahil, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL altındaki telefon, tablet ve bilgisayarlardan dilediğini alabilen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden E-devlet hesapları ile giriş yaparak vergi iadesine başvuruda bulunabiliyor. İlgili bakanlık tarafından değerlendirme sonrasında uygun bulunan başvurular, vergi iadesi olarak öğrencinin IBAN hesabına yatırılıyor.

Bursa’da yaşayan Mehmet Ergun Ö. de ‘yükseköğretim öğrencilerine yönelik teknolojik cihaz ve internet desteğinden’ torunu için yararlanmak istedi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören ve ailesiyle birlikte Batman’da yaşayan torunu Zeynep Ö.’ye, cep telefonu hediye etmek isteyen Mehmet Ergun Ö., ondan beğendiği cep telefonunu almasını isteyip, devlet katkısı dışında kalan meblağı kendisinin ödeyeceğini söyledi.

Başvurusu reddedildi

Dedesinin teklifi üzerine Batman’daki bir teknoloji mağazasından 9 bin 500 TL’ye cep telefonu alan Zeynep Ö., internet üzerinden vergi iadesi başvurusunda bulundu. Ancak, başvurusuna faturasında 21 kuruşluk poşet ücreti de yansıtıldığı için olumsuz yanıt geldi.

‘Faturanızda başvuruya konu teknolojik cihaz dışında da ürün bulunduğundan başvurunuz reddedilmiştir’ mesajı üzerine şok olan Zeynep Ö., hemen dedesini aradı. Torununun, 21 kuruşluk poşet ücreti nedeniyle 4 bin 500 liralık vergi iadesini alamayacağını öğrenince, 9 bin 500 TL’nin tamamını ödemek zorunda kalan Mehmet Ergun Ö., Tüketicileri Koruma Derneği’ne başvurdu.

Mağduriyetin önüne geçilmeli

Tüketici Derneklerine bu konuda birçok şikayet geldiğini söyleyen Tüketici Denekleri Federasyonu Başkanı Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

“Derneğimize de bu yönde başvurular oldu. Bugün bize başvuran bir tüketicimiz de kendi torununa bir cep telefonu satın almış. Ama cep telefonu küçük olmasına rağmen, bir poşet içinde sunmuşlar. Faturaya da 21 kuruş olarak geçtiği için, bu ödemenin yapılmayacağına ilişkin tüketiciye bir mesaj gelmiş. Şimdi tüketici velisi de haklı olarak, ‘Bu durumu nasıl çözerim’ diye başvuruda bulundu.

Bunun da doğrusunu yine bu ödemeyi yapan yetkililere bir çağrıda bulunarak, en azından bu 21 kuruş poşet nedeniyle bu öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu sorunun çözümünü istiyoruz. Orada 9 bin küsur bir fatura üzerinden 4 bin 500 liralık bir iade söz konusu. Ama 21 kuruş nedeniyle bunun yapılmamış olması sadece tüketici öğrencileri mağdur eder. Bu mağduriyetin önüne geçmek için yetkilileri bu konuda çözüme davet ediyoruz.”

CİMER'e başvurmaları gerekir

Federasyon olarak, bu şikayetler karşısında, yaptırımlarının olmadığını belirten Yılmaz, düzenlemeden yararlanmak isteyen öğrencilerden, ürünlerini poşetsiz almalarını istedi. Öğrenciler ile velilerinin CİMER’e başvuru yapması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “21 kuruşluk poşet nedeniyle o yardımı alamayacak. En azından şunu demek istiyoruz tüketicilerimize, böyle cep telefonu, bilgisayar aldıkları zaman, poşet ihtiyaçları olmadığını, çıplak olarak almalarını en azından istiyoruz, yani 21 kuruşluk bir poşet nedeniyle bu haktan mağdur olmaları yani düşünülemez. Bu nedenle bu konunun bir an önce çözülmesi ve bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.

Şimdi bu bir tüketici işlemi değil. Devletin yaptığı, öğrencilere yaptığı yardım üzerinden gidiyor. Bir tüketici işlemi olmadığı için buradan yapacağımız bir şey yok ama zaten velilerin birçoğu CİMER üzerinden şikayetlerini yapmışlar. Devlet bunu duyduğu zaman zaten bu sorunu çözeceğine inanıyoruz. 21 kuruşluk poşet nedeniyle bu hakkın verilmemiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Devlet, bakanlık bunu en kısa sürede çözecektir diye inanıyorum” ifadelerini kullandı.