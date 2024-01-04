Ünlü dizilerin yönetmeni Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşama veda eden yönetmen Sadullah Celen'in (64) cenazesi toprağa verildi.

Beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen Celen'in cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi.

Yönetmen Taner Akvardar, Onur Tan ve oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da aralarında yer aldığı sinema dünyasından isimlerin katıldığı cenaze töreninde Celen'in yakınları, taziyeleri kabul etti.

Celen'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Altındağ Kokluca Mezarlığına defnedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümünden mezun olan Sadullah Celen'in birçok belgeselin yanı sıra "Fatih Harbiye", "Şehnaz Tango", "Yedi Numara" "Cennetin Gözyaşları" gibi ünlü yapımlarda da imzası bulunuyor.