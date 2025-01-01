Ünlü iş insanının lüks villasına hırsız girdi, 1 milyon TL'lik ziynet çalındı

Bodrumspor Başkanı iş insanı Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki evine hırsız girdi. Hırsızlar, 1 milyon lira değerinde ziynet ile 10 bin dolar ve 2 bin Euro'yu çaldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da lüks villaların yer aldığı sitede meydana geldi. Hırsızlar, etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Sabah'ın haberine göre, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini gizleyen hırsızlar, Öztürk'ün villasına girerek, kasayı alıp kaçtı.

4 şüpheli aranıyor

Kasanın içinde Fikret Öztürk'ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin Euro bulunduğu öğrenildi. Olayın fark edilmesi üzerine konu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ile güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta tespit edildi. Açılan soruşturma kapsamında, 4 kişi oldukları belirlenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.