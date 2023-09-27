Ünlü oyuncu intihar mı etti?

Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan bir kişi, bir kadının başından silahla vurulmuş olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin 44 yaşındaki Seda Fettahoğlu'na ait olduğunu tespit etti.

Cesedin yanında bir tabanca ile boş kovan bulundu.

Seda Fettahoğlu'nun cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Fettahoğlu, birçok dizide rol almıştı.

Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız Seda Fettahoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun." denildi.