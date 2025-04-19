Ünlülerden Ayşe Barım tepkisi: Sağlığından endişeliyiz

Menajer Ayşe Barım, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde fenalaştı. Ciddi sağlık durumlarının olduğu daha önce de belirtilen Ayşe Barım’a anevrizma teşhisi konuldu. Avukatı, Ayşe Barım ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını açıklarken ünlülerden de art arda tepki paylaşımları geldi.

Ezgi Mola: Bunu neden yapıyorsunuz

Ezgi Mola, Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırılmasını "Öldürmek mi istiyorsunuz?" diye paylaşım yaptı. Mola, “Çok ciddi sağlık sorunları yaşayan birine bunu neden yapıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Serenay Sarıkaya: Derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın

Serenay Sarıkaya’da sosyal medya hesabından Ayşe Barım tepkisini gösterdi. Sarıkaya, Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık son bulsun” dedi.

Birce Akalay: İnsan hayatı kimsenin oyuncağı değildir

Birce Akalay, Ayşe Barım’ın cezaevinde olmasına tepki gösterdi. Akalay paylaşımında "Acımasız, vicdansız ve hatta insan değilsiniz. Sustuk, bekledik aylar geçti... İnsan hayatı kimsenin oyuncağı değildir” dedi.

Pınar Deniz: Sağlığından endişeliyiz

Pınar Deniz ise “Hayatı riski var. Sağlığından endişeliyiz” paylaşımını yaptı.