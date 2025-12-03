Üsküdar'da korkunç kaza: İETT otobüsü börekçiye girdi, yaralılar var

Üsküdar’da bir İETT otobüsü, 5 katlı bir binanın giriş katındaki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 kişi yaralandı

Üsküdar’da bir İETT otobüsünün kontrolden çıkarak 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralılara müdahale ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Binada ve çevrede güvenlik önlemleri alınırken, polis kazanın nedenini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.