Usta yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

Usta yönetmen Şerif Gören 80 yaşında hayatını kaybetti. 22 Kasım'da evinde merdivenden düşerek başını yere çarpan Gören, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Şerif Gören'in bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.



Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/f9GyZ2Pp9K — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) December 8, 2024

Şerif Gören kimdir?

Şerif Gören, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı Altın Palmiye’li ‘Yol’ başta olmak üzere, ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’, ‘Derman’, “Gelincik’, ‘On Kadın’, ‘Nehir’, ‘Tomruk’, ‘Firar’, ‘Herhangi Bir Kadın’ın da aralarında bulunduğu pek çok klasik filmimizin yönetmenliğini yapmıştı.

En son 2011 yılında ‘ Ay Büyürken Uyuyamam’ filmini çeken Gören’in en önemli özelliklerinden biri toplumsal sorunları sıcağı sıcağına sinemada işlemesi. Bunun için toplumsal gerçekçiliğin öncü sinemacılarından biri oldu. 12 Eylül askeri darbesinin etkisinin hala hissedildiği dönemde askerlere sinemada ilk bayrak açan yönetmen de o olmuş ve ‘Sen Türkülerini Söyle’ filmini çekmişti.