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Türkiye'den ABD ile 'Suriye' teması: Bakan Güler mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye'den ABD ile 'Suriye' teması: Bakan Güler mevkidaşı Austin ile görüştü
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Suriye’de Esad rejimi sona erdi. Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif güçler, Humus'un ardından başkent Şam'ı ele geçirdi.

Suriye'deki son durum değerlendirildi

Devlet Başkanı Beşar Esad ise Şam'dan ayrılarak ortadan kayboldu. Esad'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Bu önemli gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son durum değerlendirilirken, güvenlik ve savunma konularında fikir alışverişi yapıldı.

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