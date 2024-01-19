Vahap Munyar’ın Muhtar Kent’li örneğine Şeref Oğuz’dan tek cümlelik yanıt

Ekonomi Masası'nın bugünkü yayınında kamu ve özel sektördeki ulaştırma için tahsis edilen araçlara dair değerlendirmeler yapıldı. Nasıl Bir Ekonomi Genel Koordinatörü ve yazarı Vahap Munyar konuya ilişkin Coca-Cola eski CEO'su Muhtar Kent üzerinden anlattığı bir anı ile yorumda bulundu.

Munyar, Muhtar Kent üzerinden anısını şu ifadelerle anlattı:

* Muhtar Kent Coca-Cola'da İcra Başkanı olduğunda, Atlanta'ya ilk gittiğinde, Ruhi Sanyer ile beraber röpörtaja gittik. Muhtar Bey bir araç ile geldi; o sırada yönetim kurulu başkanı değil, icra başkanı. İyi bir araba ile geldi ve şoförün yanında oturmuş, makam arabası.

* Bunu dönünce Ertuğrul Özkök'e anlattım; o sırada Hürriyet'in başında. Aynı dönemde de ulaştırma araçlarını kısmaya çalışıyorlar. Ulaştırma araçlarının sayısı kısılınca habere giden arkadaşlar da araç bulamıyor. Ben de dedim ki "Koskoca Muhtar Kent illa ki takıntı yapıp çok daha lüks araba falan değil, normal bir arabada şoförün yanında oturarak geldi."

* Coca-Cola gibi bir şirketin en tepesinde neredeyse o sırada. "Bence bizim bazı birim müdürlerinin yerinde gereksiz yere araba var. Onların altındaki arabaları çekin, ulaştırmaya verin ki habere giderken araba bulalım" dedim.

* Öyle diyince "Şimdi alışmışlar arkadaşlar çekersek bu sefer bozulurlar" dedi. Böyle bi sistem de var."

EKONOMİ Yazarı Şeref Oğuz ise Munyar'ın anlattığı hikayeye şu sözleri ekledi: "Alışmışlar işte. Konfora alışırsan... İbn-i Haldun'un lafını sürekli söylüyorum; "Kıtlık zamanlarında..." Ekonomimiz şu an kıtlıkta değil mi? "İnsanı açlık değil, alıştığı tokluk öldürür."