Vali Davut Gül, İstanbulluları uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
İstanbul Valisi Davut Gül, 19-21 Şubat'ta beklenen soğuk hava nedeniyle vatandaşları sosyal medyadan uyardı.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte 19-21 Şubat arasında etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle kentte yaşayanları uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül, toplu ulaşım araçlarını tercih edilmesini ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.
"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"
Gül, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir.— Davut GÜL (@gul_davut) February 18, 2025
✅ Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması,
✅ Araçlarda kış lastiği kullanılması,
✅ Buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması,
✅ Toplu taşıma…
AKOM uyarmıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlamıştı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtınayla birlikte kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti.