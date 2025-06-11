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Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Tunç, Zeyrek’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek'in ölümü ile ilgili yeni açıklama
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavi gördüğü hastanede üçüncü gününde hayatını kaybetmişti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Zeyrek hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bir açıklama geldi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, elektrik akımına kapılması sonucu vefat ettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir.

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda;

Havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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