Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sivas'ta deprem
Kandilli Rasathanesi Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Sivas’ta da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada saat 10.22’de meydana gelen depremin merkezi Sivas Ulus olarak belirtildi.
Depremin büyüklüğü 3,3, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 11, 2025
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) https://t.co/bp5uO7Alvp
11.06.2025, 10:22:47 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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