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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sivas'ta deprem

Kandilli Rasathanesi Sivas'ta 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sivas'ta deprem
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Sivas’ta da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada saat 10.22’de meydana gelen depremin merkezi Sivas Ulus olarak belirtildi.

Depremin büyüklüğü 3,3, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

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