Kandilli Rasathanesi duyurdu! Sivas'ta deprem

Sivas’ta da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada saat 10.22’de meydana gelen depremin merkezi Sivas Ulus olarak belirtildi.

Depremin büyüklüğü 3,3, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.