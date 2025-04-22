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Valilik izin vermedi, Özgür Özel saat verip çağrı yaptı

Ankara Valiliği, CHP'nin 23 Nisan'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yapacağı yürüyüşüne izin verilmediği açıklaması üzerine , CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretini gerçekleştireceklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Valilik izin vermedi, Özgür Özel saat verip çağrı yaptı
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Ankara Valiliği, CHP'nin 23 Nisan'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yapmayı planladığı yürüyüşle ilgili talebin 'uygun görülmediğini' duyurdu.

Özel: Herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum

Valiliğin yarınki etkinlikle ilgili açıklamasına yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel X hesabından yaptığı paylaşımda "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!" dedi. 

Erkol: Anıtkabir ziyaretinin engellenmesini düşünen bir kamu otoritesi olacağını sanmıyoruz

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Genel Başkan Özel'in 1. Meclis ziyaretinin ardından kendisine eşlik edenlere 'selamlama konuşması' yapacağını vurgulayarak, "Devamında her fırsatta huzurunda olmaktan onur ve gurur duyduğumuz ATAMIZI ziyaret etmek üzere yürüyerek Anıtkabir’e geçecek ve saygı duruşunda bulunacaktır. Anıtkabir ziyaretinin engellenmesini düşünen bir kamu otoritesi olacağını sanmıyoruz. Hemşerilerimize daha önce yaptığımız daveti yineliyor, bizim için kutsal olan mekanlarda minnet duygularımızı ifade etmeye gideceğimizi bildiriyoruz" açıklamasını yaptı. 

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