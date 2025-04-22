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THY'den yüzde 50 indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan dolayısıyla 2-11 yaş arası çocuklar için bugün ve yarın alınacak biletlerde, 30 Haziran’a kadar geçerli yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim kampanyasını duyurdu.

Haber Merkezi
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THY'den yüzde 50 indirimli bilet kampanyası
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 Türk Hava Yolları (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak biletler ile 30 Haziran'a kadarki yurt içi seferlerde 2-11 yaş arası çocuk yolcular yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İndirimden yararlanmak için ödeme alanına "THY2304" kodunun girilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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