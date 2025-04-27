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Van Gölü'nde korkutan anlar! Şimşekler geceyi aydınlattı

Van Gölü ve çevresine art arda yıldırım düştü. Göl üzerinde çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, korku dolu anlara neden oldu.

Haber Merkezi
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Van Gölü'nde korkutan anlar! Şimşekler geceyi aydınlattı
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Nisan ayının sonlarına doğru Bitlis'te etkili olan yoğun yağış ve şiddetli yıldırım, Van Gölü üzerinde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Ancak bu etkileyici manzara, zaman zaman korku dolu anlara da sahne oldu.

Van Gölü üzerinde çakan şimşekler kaydedildi

Van Gölü üzerinde meydana gelen unutulmaz anlar, ailesiyle birlikte doğa gezisine çıkan doğa fotoğrafçısı ve gözlemcisi Dr. Cihan Önen tarafından kaydedildi.

Yıldırımlar art arda düştü

Dr. Önen, yaşadıklarını, "Bitlis'te hava şartları gün içerisinde oldukça hızlı değişebilmektedir. O gün Bitlis'in doğa harikalarından Por Mağaraları'nı gezdikten sonra dönüş yolunda yoğun yağış ve yıldırımlarla karşılaştık. Van Gölü üzerinde oluşan görüntüler hem mest edici hem de ürkütücüydü. Sağanak yağış sonrasında, yıldırımlar yoğun şekilde dağlara ve Van Gölü'ne düşüyordu." şeklinde ifade etti.

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