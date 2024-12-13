  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi
Takip Et

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle okullar tatil edildi
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Gündem
Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma başlatıldı
Sanatçı Pınar Aydınlar hakkında soruşturma
Hayvanını terk edenler ve bir yıl içinde birden fazla kez kaybedenler 3 yıl hayvan sahiplenemeyecek
Hayvanını terk edenler ve bir yıl içinde birden fazla kez kaybedenler 3 yıl hayvan sahiplenemeyecek
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da deprem
Otomobil alev aldı: 4 kişi hayatını kaybetti
Otomobil alev aldı: 4 kişi hayatını kaybetti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü! "Suriye’de önleyici tedbirler alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken ile görüştü! "Suriye’de önleyici tedbirler alacağız"