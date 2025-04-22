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Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
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Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
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Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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