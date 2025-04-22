Van'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 6 can kaybı, 8 yaralı
Van’ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.