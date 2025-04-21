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Trabzon’da zincirleme kaza! 25 araç birbirine girdi, yaralılar var

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çömlekçi mahallesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girerken, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Trabzon’da zincirleme kaza! 25 araç birbirine girdi, yaralılar var
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Kaza sabah saatlerinde Çömlekçi mahallesindeki köprüllü alt geçitte meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen zincirleme kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere toplam 25 araç karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan araçları çekmek için bölgede çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle şehir içi trafiği felç olurken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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