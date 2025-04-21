Fıstığa talep patladı! Dubai çikolatası küresel krize neden oldu

TikTok’ta yapılan ürün tanıtımları, artık yalnızca gençler üzerinde değil; ABD ve İran gibi büyük tarım ekonomileri üzerinde de etkili, en azından söz konusu olan lüks çikolata tüketimiyse.

Yeşil kremalı Antep fıstığı dolgusu ile dikkat çeken bir çikolata barı, sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde inanılmaz bir popülariteye ulaştı. “Dubai çikolatası” olarak anılan bu pahalı tatlının övgüyle anlatıldığı ilk video 2023’ün sonunda yayınlandı ve şu ana kadar 120 milyondan fazla kez izlendi. Ardından gelen sayısız video ise etkisini daha da büyüttü.

Dubai çikolatası fıstık fiyatlarını artırdı

Sonuç olarak, çikolatanın temel malzemesi olan Antep fıstığı içi dünya genelinde kıtlığa uğradı. Bu fıstıklar büyük ölçüde ABD ve İran’da yetiştiriliyor. CG Hacking adlı kuruyemiş firmasında çalışan Giles Hacking’in Financial Times’a verdiği bilgiye göre, fıstığın fiyatı bir yıl içinde pound başına 7,65 dolardan 10,30 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz yıl ABD’de yaşanan kötü hasat nedeniyle fıstık zaten az bulunuyordu. Dünya genelinde en büyük ihracatçı olan ABD, bu yıl daha kaliteli ama miktarca az bir mahsul elde etti. Bu yüksek kaliteli fıstıklar genellikle kabuklu olarak satıldığından, çikolata yapımında kullanılan iç fıstıkta ciddi bir kıtlık oluştu.

İranlı üreticiler ise Mart ayına kadar geçen altı ayda, önceki 12 aya kıyasla Birleşik Arap Emirlikleri’ne %40 daha fazla fıstık ihraç etti.

Piyasanın önde gelenleri talebe yetişemiyor

Dubai çikolatası çılgınlığı, sütlü çikolata, tel kadayıf ve Antep fıstığı kremasından oluşan bir barın piyasaya çıkmasıyla başladı. Sadece BAE’de satış yapan şık çikolatacı Fix tarafından üretilen bu çikolata, kelime oyunu içeren ismi “Can’t Get Knafeh of It” (klasik Arap tatlısı künefeye gönderme yapıyor) ile dikkat çekti.

Oksijen'in aktadığına göre, Läderach ve Lindt gibi önde gelen çikolata markaları da kendi Antep fıstıklı ürünlerini hızla piyasaya sürdü, ancak şu anda uluslararası talebi karşılamakta zorlanıyorlar.

Lüks İngiliz çikolata markalarını bünyesinde barındıran Prestat Group’un genel müdürü Charles Jandreau, Financial Times’a yaptığı açıklamada, bu talepten sektörün büyük şaşkınlık duyduğunu belirtti: “Sanki bir anda ortaya çıktı. Birdenbire her köşe başında görmeye başladık.”

Bazı mağazaların çikolataları kişi başı sınırlı sayıda satmaya başladığı bildiriliyor. Bu durum, ister TikTok fenomenlerinin gücünün, isterse lezzetli çikolatanın zamansız cazibesinin bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.