Van'daki feci kazada can kaybı 8'e yükseldi: 12 yaralının tedavisi sürüyor

Van’da meydana gelen kazada kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı.

Kaza, dün saat 16:00 sıralarında gerçekleşti. Van Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında Erkan Koç yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu altı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 14 kişi yaralanmıştı.

Hastanede iki kişi daha hayatını kaybetti

Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Melike Alkaya, Meryem Aksu, Yunus Şimşek, Rukiye Kurt, Nazlı Aksu, Sabri Erik, Gülcan Kaya, Şaban Karadana, Dindar Engin, Umut Kanat, Ferhat Tan, Hasan Ovacık, Turan Toprak ve Sümbül Ağacanoğlu ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin kurtarılamadı. Diğer 12 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.



Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 22, 2025

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."