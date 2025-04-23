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Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye’den Suriye’ye internet desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin başkenti Şam’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’ye internet altyapısı konusunda destek vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye’den Suriye’ye internet desteği
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas gerçekleştirmek üzere Suriye’ye gitti. Şam Havalimanı’nda Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılanan Uraloğlu, havalimanında basına kısa bir açıklama yaptı. 

"İki ülke arasında tesis edilecek ilişkilerin bölge barışına katkı sağlayacağını umut ediyoruz" diyen Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye’ye internet desteği sağlayacağını duyurdu.

"Suriye'ye internet desteği sağlanacak"

"Biz mevkidaşım ve İletişim Bakanı ile gerekli görüşmeleri yaptık. Öncellikle Türkiye'den bir internetin Suriye'ye verilmesi konusunda bir çalışma yapılıyor. Suriye'ye internet desteği sağlanacak.

Bütün uçaklar Suriye'ye full olarak gelip gidiyor. İlave seferler yapılıyor. Bir diğer yandan Şam Havayolları'nın Türkiye'ye uçma talebi var. Belli krikterler sağlandıktan sonra onu da inşallah hayata geçireceğiz."

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