DEM Parti - Adalet Bakanı görüşmesi için yeni tarih belli oldu

DEM Parti heyeti, geçen hafta gerçekleşmesi beklenen ancak Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle ertelenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesini yarın gerçekleştirecek.

ANKA'dan Berfin Bayır'ın haberine göre terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısıyla başlayan sürece hukuki zemin oluşturmak amacıyla Adalet Bakan Yılmaz Tunç'a hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin yer aldığı bir dosya sunacak.

Heyette kim olacak?

Heyetin, Tunç ile 18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşmesi, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu nedeniyle ertelenmişti.

İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın da hastanedeki yoğunluk sebebiyle katılamayacağı görüşmede Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

Önceki günlerde Koçyiğit ve Temelli'nin yanı sıra Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eşsözcüsü ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'ın da yer alacağı belirtilmişti.

"Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var"

ANKA'ya konuşan parti kaynakları, gündemlerinde yeni anayasa olmadığını belirterek "Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var. Onlar yapılsın zaten ardı sıra anayasa tartışmaları da gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Heyetin, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), İnfaz Kanunu ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin düzenleme taleplerinin Bakan Tunç'a iletileceğini ifade etti.

Bakan Tunç'a hangi talepler iletilecek?

Habere göre DEM Parti'nin talepleri arasında teröristbaşı Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması ve Öcalan'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi de yer alıyor.

Dosyada, hasta tutuklular, hükümlüler ve infazları yakılanlara ilişkin İnfaz Kanunu'nda değişiklik önerileri bulunuyor. Mahkemelerin verdiği cezaların kimi zaman yok sayıldığına ve İdari Gözlem Kurul kararlarıyla ceza verilebildiğine işaret edilerek, bunun ortadan kaldırılması talep ediliyor.

Koronavirüs pandemisinde ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğine dikkati çekmesi beklenen heyetin, TMK, kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği ifade ediliyor.

Heyetin, sürecin "barışa" evrilmesi durumunda TMK'nın lağvedilmesi gerektiği görüşünü dile getireceği ifade edildi.