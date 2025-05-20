Volkan Konak'a "Geberdi" diyen Çatalca Müftüsü, Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları büyük tepki görmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı müftü hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz"

Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

Mehmetalioğlu paylaşımında, “Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok" ifadelerine yer verdi.

Mehmetalioğlu ne demişti?

Çatalca Müftüsü, hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ardından “Sahnede gebermiş” ifadelerini kullandı.

Kendi X hesabında paylaşım yapan müftü, “Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet” ifadesini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de “Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum” diye açıklama yaptı.

Özel, paylaşıma tepki göstermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, müftü hakkında şunları söylemişti:

“Bunu Diyanet İşleri Başkanı’na ve Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum; Volkan Konak gibi birisi… Bütün Türkiye ona ağlıyor ve sen ona ‘geberdi’ diyen ve yaşam biçimine ilişkin göndermeler yaparak toplumun da çok önemli bir kısmını birbirine düşürmeye çalışan bu kişiye hiçbir şey demiyorsunuz.

Ey Tayyip Erdoğan, Volkan Konak’a, cenazeye saygın yok, bak senin hukukunu biz korumuşuz o süreçlerde, sana ayıplı görüntüleri var demiş adamı Çatalca’da müftü diye oturuyorlar sen de cumhurbaşkanıyım diye devletin başında oturuyorsun.

Alma onu görevden sana o yakışır. Çatalcalılar ona baktığında seni, sana baktığında onu görsünler. Sana iftira eden kişi orada duruyorsa sen iktidarda değilsin, bir koltuğu işgal ediyorsun. İste dosyasını, bak. Ama bir tutum alacaksan Volkan Konak’a söylediği laf üzerinden tutum al.”

Diyanet İşleri Başkanlığı da Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.