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X dünya genelinde çöktü

Sosyal medya platformu X'e global çapta erişim sıkıntısı yaşanıyor. İnternet sitelere erişim sorunlarını derleyen Downdetector'e, kullanıcılar tarafından bildirilen sorun sayısı saat 12'den sonra 12 bin 714'e ulaştı. Türkiye'de ise sorun bildirimleri 930 oldu.

Haber Merkezi
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X dünya genelinde çöktü
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X kullanıcıları, 10 Mart sabah saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti.

Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti. Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.

Downdetector verileri kesintiyi doğruluyor

Henüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector platformu, kullanıcı raporlarına göre kısa süreli erişim sorunu yaşandığını grafiklerle duyurdu.

Downdetector’e göre:

* En fazla şikayet, gönderi paylaşımı ve akış yenileme ile ilgili oldu.
* Bazı kullanıcılar giriş yaparken hata aldığını belirtti.
* Kesinti küresel ölçekte yaşanmış olabilir.

İnternet genelinde bir sorun var mı?

Bazı kullanıcılar, X’e erişim sorunu yaşarken diğer platformlarda da gecikmeler olup olmadığını merak ediyor. Ancak şu an için genel bir internet arızası veya küresel çapta büyük bir kesinti rapor edilmedi.

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