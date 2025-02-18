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X Premium+ abonelik ücretleri iki katına çıktı!

Elon Musk’ın sahip olduğu X (eski adıyla Twitter), Premium+ en yüksek seviyedeki abonelik planının fiyatlarını önemli ölçüde artırdı.

Haber Merkezi
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X Premium+ abonelik ücretleri iki katına çıktı!
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Yeni fiyatlandırmaya göre, ABD’de Premium+ planının aylık ücreti 50 dolara, yıllık ücreti ise 350 dolara yükseldi.

X premium+ fiyatı ne kadar oldu?

X, geçtiğimiz aralık ayında abonelik ücretini 16 dolardan 22 dolara çıkarmıştı. Yeni zam ile Premium+ kullanıcıları, önceki fiyatın iki katından fazla ödeme yapacak. Bu artış, Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’nin yeni Grok 3 modelini tanıtmasının ardından geldi. Ancak X, Grok 3’ün bazı özelliklerini Premium+ paketinden çıkararak yeni bir "SuperGrok" abonelik planı oluşturdu. Premium+ aboneleri, yalnızca "derin arama" ve "mantıksal çıkarım" gibi sınırlı özelliklere erişebilecek.

X premium+ fiyatları ve yeni abonelik seçenekleri

Premium+ Aylık Abonelik: 50 Dolar

Premium+ Yıllık Abonelik: 350 Dolar

SuperGrok Abonelik Planı: Özel AI özellikleri için yeni paket

X'in yeni abonelik stratejisi, kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara sebep olurken, fiyat değişiklikleri de birçok kişinin abonelik sürecinde zorluk yaşamasına neden oldu.

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