  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yağışlar yüzde 59 azaldı, kuraklık alarm veriyor!
Takip Et

Yağışlar yüzde 59 azaldı, kuraklık alarm veriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 aylık kuraklık haritası yayımlandı. Haritaya göre ülke genelinin, yağışların yetersiz olması ve son dönemde yaşanan don olayları sebebiyle şiddetli bir kuraklık sürecinde olduğunu gösteriyor

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yağışlar yüzde 59 azaldı, kuraklık alarm veriyor!
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasına göre "Exceptionally Dry" yani olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Ülke geneli, şiddetli bir kuraklık süreciyle karşı karşıya kalmış durumda. 

Türkiye'de bu yıl mart ayında yağışlar, normale göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azaldı.

Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılkinin altında yağış aldı, normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

İl geneli en az yağış, metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara'da, en fazla yağış ise metrekareye 89,2 kilogram ile Tunceli'de görüldü.


Mart ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da, en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa'da gerçekleşti.

Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa'da 65, Van'da 63, Kırşehir'de 53, Balıkesir'de 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya'da 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya'da 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,3 gün olarak hesaplanırken, martta ortalama 6,4 gün oldu.

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...Gündem
Satılan her 100 otomobilden 8'i ÇinliSatılan her 100 otomobilden 8'i ÇinliOtomotiv
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 21 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?İhtiyaç kredisi faizleri yükseliyor mu? 100 bin, 125 bin ve 200 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi

 

Gündem
İmralı heyetinde yer almamıştı: Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
İmralı heyetinde yer almamıştı: Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
23 Nisan'a özel video sosyal medyada viral oldu!
23 Nisan'a özel video sosyal medyada viral oldu!
Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı: İnsani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa için taziye mesajı paylaştı
Zonguldak'ta madende göçük! Bir işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta madende göçük! Bir işçi mahsur kaldı
İYİ Partili belediye başkanından sonra meclis üyeleri de istifa etti
İYİ Partili belediye başkanından sonra meclis üyeleri de istifa etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi