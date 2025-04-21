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Satılan her 100 otomobilden 8'i Çinli

Çinli otomobil markalarının Türkiye’deki payı yılın ilk üç ayında yüzde 7.6 oldu. Rekabetçi fiyatlarıyla Avrupalı markalara meydan okuyan Çinliler, Türk tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Haber Merkezi
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Satılan her 100 otomobilden 8'i Çinli
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Çinli markaların büyümesi, alınan tebdirlerle birlikte yavaşlasa da Türkiye otomotiv pazarındaki payları belirli bir seviyede tutunmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 Ocak-Mart aylarında toplam 17 bin 28 adet Çinli otomobil satıldı. Çinlilerin pazar payı yüzde 7.6 oldu.

2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satılmış, Çinli markaların payı yüzde 6.10 seviyesinde gerçekleşmişti. 2024'te ise 86 bin 800 adet 2024 Çinli model satılırken pazar payları yüzde 8.8'e çıkmıştı. Yüksek donanımlarına rağmen rekabetçi fiyatlarla yerli ve Avrupalı markalara kafa tutan Çinliler, Türk tüketiciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Bu durum Çinli otomobillerin Türkiye otomotiv pazarındaki yerlerini korumasını sağlıyor.

1 milyar dolarlık yatırım

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın haberine göre, Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanan Çinli BYD, alınan tedbirlerden muaf tutuluyor. Bu durum markanın satışlarına da olumlu yansıyor. BYD bir taraftan satışlarını artırırken, diğer taraftan da Türkiye'de ürün gamını genişletiyor. Ürün gamına son olarak yedi kişilik SUV modeli Tang'ı ekleyen BYD Türkiye'nin satışa sunduğu model sayısı böylece altıya çıktı. BYD'nin Türkiye'de Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Han, Tang modelleri satılıyor.

Nisanın ikinci yarısında Dolphin modelinin Comfort donanım seviyesini satışa sunmaya hazırlanan marka, yılın üçüncü çeyreğinde ise sportif SUV modeli olan Sealion 7'yi Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

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