Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarında yayımlanacak Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaşacağı Yalan dizisi gündem oldu. Yalan dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Yalan dizisinin konusu nedir?
Murat Boyacıoğlu ve Cem Akyoldaş tarafından senaryo ve konusu netleşen Yalancı dizisinde güçlü bir kadının çarpıcı hikayesi konu olarak ele alınacak. Dizide Aslıhan Güner, kızı için 20 yıl hapiste direnen ve çıktığında büyük bir yalanla karşılaşan Melike karakterine hayat verecek ve bu yalandan kurtulma hikayesi konu olarak işlenecek.
Yalan dizisinin oyuncu kadrosu
- Aslıhan Güner
- Emir Benderlioğlu
- Feyyaz Duman
- Özge Borak
- Atakan Hoşgören
- Yeşim Ceren Bozoğlu
- Renan Bilek
- Ozan Yiğit
- Kubilay Tuncer
- Serra Pirinç
Yalan dizisi ne zaman başlayacak?
Yalan dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Yayım tarihi ise henüz bilinmiyor.