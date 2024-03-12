Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalan dizisinin konusu nedir?

Murat Boyacıoğlu ve Cem Akyoldaş tarafından senaryo ve konusu netleşen Yalancı dizisinde güçlü bir kadının çarpıcı hikayesi konu olarak ele alınacak. Dizide Aslıhan Güner, kızı için 20 yıl hapiste direnen ve çıktığında büyük bir yalanla karşılaşan Melike karakterine hayat verecek ve bu yalandan kurtulma hikayesi konu olarak işlenecek.

Yalan dizisinin oyuncu kadrosu

Aslıhan Güner

Emir Benderlioğlu

Feyyaz Duman

Özge Borak

Atakan Hoşgören

Yeşim Ceren Bozoğlu

Renan Bilek

Ozan Yiğit

Kubilay Tuncer

Serra Pirinç

Yalan dizisi ne zaman başlayacak?

Yalan dizisi Kanal D ekranlarında yayımlanacak. Yayım tarihi ise henüz bilinmiyor.