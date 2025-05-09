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Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına soruşturma

İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi tarafından kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddiasına soruşturma
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Beykoz Belediyesi'nce kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.

Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

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