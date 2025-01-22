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Yangın faciasında korkunç iddia! Otel dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden para talep etti

Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel ile ilgili ortaya atılan skandal iddia gündeme damga vurdu. İddiaya göre, otelin yangından etkilenmeyen bölümünde dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden ücret talep edildi.

Haber Merkezi
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Yangın faciasında korkunç iddia! Otel dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden para talep etti
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Bolu Kartalkaya’da her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Otel, kişi başı yüksek ücret politikası ve ihmaller zinciri nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

Yangın ihbarı sonrası hızla bölgeye intikal eden ekipler, felaketi kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verdi ve saatler süren çalışmalar sonucunda alevleri söndürdü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ise otelde mahsur kalanlara yönelik arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerden para talep edildi

Bölgede çalışmalarına devam eden AFAD ekipleri 24 saati aşkın süreden sonra dinlenmek için otelin yanmayan kısmında konaklamak istedi. Ancak iddiaya göre otel yetkilileri ekiplerden para talep etti.

tv100 muhabirinin aktardığı bilgiler şu şekilde:

"76 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otelin yanında küçük bir bina var, bu otel tarafından işletiliyor. AFAD ekipleri 24 saattir burada ve dinlenmek istedi. Otel yetkililerinin bunun karşılığından onlardan ücret talep edildiği iddia edildi. Burası otelin yanmayan kısmı. Bugün yine resepsiyona gelen telefonlar var. Burada rezervasyon yapıp burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu gördük."

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