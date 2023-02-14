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Yardım tırında kaçak sigara taşımacılığı

Konya'da deprem bölgesine gıda kolisi taşıdığı belirtilen tırın dorsesinde 5,3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Merkezi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle oluşan araç trafiğine rağmen denetimlerine devam ediyor.

Polis ekipleri, Adana çevre yolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, gıda olduğu belirtilen kolilerin içerisinde 5,3 milyon kaçak sigara ele geçirildi.

Tırın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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