Yargıtay'dan deprem sigortası için emsal karar: DASK, yeni tarife üzerinden ödeme yapacak

Depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve yıkılan konutların DASK tarafından ödenen tazminatları hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden, tazminatların eski tarife üzerinden mi yoksa yeni tarife üzerinden mi ödenmesi gerektiği konusu ise yargıya taşınmıştı. Bu hususta verilen ilk mahkeme kararı DASK tarafından Yargıtay’a taşınmıştı. DASK tazminatlarının eksik olduğuna dair alınan ilk mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı.

“Yargıtay kararın temyiz edilemez olduğuna hükmetti”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Murat Gül, Kahramanmaraşlı bir depremzedenin davacısı olduğu, Sigorta Tahkim Komisyonunda görülen ilk davanın depremzede lehine sonuçlandığını söyledi. Avukat Gül, uyuşmazlığın zaten kesinlik sınırı olan 238 bin 730 TL’nin altında olması sebebiyle temyize tabi olmadığını, ancak DASK tarafından Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince (kararın kesinlik sınırının altında dahi olsa temyiz edilebileceğine dair gerekçelerle) kararın temyiz edildiğini belirtti. Söz konusu düzenleme doğrultusunda DASK’ın temyiz gerekçelerinin özetle, Sigorta Tahkim Komisyonunun bu davalara bakmakla görevli olmadığı, uyuşmazlığın tarife değişikliğinden kaynaklanması sebebiyle idari dava niteliğinde olduğu ve idarenin takdir yetkisine müdahale edecek şekilde karar verilemeyeceğine ilişkin olduğunu belirten Gül, tüm bu gerekçelerin Yargıtay tarafından reddedildiğini ve uyuşmazlık miktarının da kesinlik sınırının altında olması sebebiyle temyiz talebinin geri çevrildiğine dair karar verildiğini ifade etti.

Karar depremzede için ne ifade ediyor?

Yargıtay tarafından verilen kararın benzer uyuşmazlıklar için emsal teşkil edeceğini dile getiren Avukat Murat Gül, “Söz konusu karar ile aynı uyuşmazlığa ilişkin görülecek olan davalarda Sigorta Tahkim Komisyonu’nun karar vermeye yetkili olduğu, bu kararların tıpkı mahkeme kararları gibi ilam niteliğinde ve icra edilebilir olduğu, uyuşmazlığın Resmi Gazete'de yayımlanmış olan tarifeye yönelik değil, tarifenin uygulanmaması sebebiyle DASK’a yönelik olduğu kesinleşmiş oldu. Bu halde DASK tarafından yapılan ödemelerin eksik olduğuna dair 238 bin 730 TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar temyiz edilemeyecek. Verilen karar yargı yolu kapalı şekilde kesinleşmiş olacaktır. Bu kararı alan depremzede de zeyilname yaptırmamış olsa da 25.10.2022 tarihli güncel tarife üzerinden eksik kalan ek tazminatını dava yolu ile talep edebilecektir.” dedi.

Karar kimlere örnek teşkil edecek

Daha önce de değinildiği üzere 25.10.2022 tarihinde yayımlanan güncel tarifeden önce DASK poliçesi yaptıran, tarife yayımlandıktan sonra zeyilname yaptırmayan vatandaşların, kendilerine kısa mesaj gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın yeni tarife üzerinden ödeme almak için dava açabileceğine değinen Avukat Gül, açılan dava sonucu verilecek kararın depremzede lehine olması halinde bu kararın icraya konulabileceğini ve depremzedenin yeni tarife üzerinden tam tazminatına ulaşabileceğini belirtti. Ancak açılan davanın sonucunun depremzede aleyhine olması halinde de kararın temyize tabi olmadığının altını çizen Gül, kesinleşmiş karar doğrultusunda bu hususta tekrar dava da açılamayanın unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.