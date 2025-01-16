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Yediği kumpirden zehirlenen kadın öldü: Sebebi ortaya çıktı! Salmonella nedir?

Yediği kumpir sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadının ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı. Kumpirde ölümcül salmonella virüsü tespit edildi.

Haber Merkezi
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Yediği kumpirden zehirlenen kadın öldü: Sebebi ortaya çıktı! Salmonella nedir?
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Aralık 2024'te Buca'daki bir kumpircide yediği kumpirin ardından sağlık sorunları yaşayan ve iki gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışma kapsamında, N.D'nin işletmesinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi.

Zehirlenen kişilerin tespit edilmesinin ardından şikayetleri alındı.

İş yeri sahibi N.D. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Otopsi raporu bekleniyor

Evinde ölü bulunan Servet Polat'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için alınan örneklerin incelemesinin ve otopsi raporu çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tarım Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulundu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

Ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olaydan 2 gün sonra evde dinlenen Servet Polat, ailesi tarafından tuvalette hareketsiz halde bulunmuştu.

Aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi olmuştu.

Salmonella virüsü nedir?

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir.

Salmonella nasıl bulaşır?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması,

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tükeltilmesi,

Pastörize edilmemiş süt,peynir tüketimi,

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezlerin tüketimi,

Hasta kümes hayvanları ile temas,

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

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