Saç kestirmek lüks oldu! Müşteriler fiyatlardan, berberler maliyetten şikayetçi...

Başta büyükşehirler olmak üzere berber ve kuaför fiyatlarının hızlı yükselişi, vatandaşın tepkisini çekiyor. Özellikle İstanbul’da yılbaşından itibaren fiyatların yüzde 50’ye varan oranlarda artması dikkat çekti.

Ortalama bir berberde saç, sakal ve yıkama hizmeti için 300 TL ödenirken, yeni yıl itibarıyla bu rakam 500 TL’ye çıkmış durumda. Bazı semtlerde fiyatlar 1.000-1.500 TL’yi bulunca, ortalama rakam da 600-700 liraya ulaşıyor.

Normal şartlarda İstanbul Berberler ve Kuaförler Odası tarafından tarife belirleniyor ve bu tarifeye göre hizmet veriliyor. Ancak tarifeler henüz güncellenmemiş olmasına rağmen birçok işletmenin serbest şekilde fiyat belirlediği, hatta çoğunun kredi kartı kabul etmeyerek nakit çalıştığı belirtiliyor. Bu durum, kayıt dışılığı beraberinde getiriyor. Bazı berberlerin de vergi denetimlerinde günde bir veya iki müşterisi olduğunu beyan ettiği iddia ediliyor.

Berber ve kuaför artan maliyetlerden şikayetçi

Vatandaşlar yüksek fiyatlardan dert yanarken, berber ve kuaförler ise artan maliyetlere dikkat çekiyor. Kira, elektrik, su faturaları ve malzeme fiyatlarındaki artışın kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden işletmeciler, bu nedenle fiyatları yükseltmek mecburiyetinde kaldıklarını söylüyor. Bir berber gazetemize yaptığı açıklamada “Kullandığımız her ürünün fiyatı neredeyse üç katına çıktı. Daha uygun fiyatlı ürünlere geçmek istesek, müşterilerimiz memnun kalmıyor. Bu durumda, maliyet artışını fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” dedi.

Bir berber günde ortalama 25-35 kişiyi tıraş edebilirken, bazı dönemlerde bu rakam da çok daha aşağılara inebiliyor. Tüketiciler “Bir berber 25-30 kişiyi tıraş etse, ayda 450-500 bin kazanır” diye hesap yaparken, berberler bu kazancın önemli bir kısmının kira, personel maaşları, vergiler ve malzeme masraflarına gittiğini savunuyor. Fiyat artışlarına tepki gösteren vatandaşlar “Artık saç kestirmek bile lüks oldu” derken, bazıları bu durumun kayıt dışılık sebebiyle denetlenemediğini öne sürüyor. Tüketiciler fiyat denetimi ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştırılması konusunda daha etkili adımlar atılmasını bekliyor.

Kadın kuaförlerinde fiyatlar çok daha yüksek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kadın kuaförlerinde fiyatlar erkeklere göre çok daha yüksek… İstanbul genelinde kadın kuaförleri için saç kesimi, fön, boya ve bakım hizmetlerinin fiyatları 1.500 TL’den başlayarak, bazı semtlerde 5.000 TL’yi aşabiliyor.

Özellikle belirli semtlerde bu fiyatlar, lüks tüketim harcamasına dönüşmüş durumda. Kadın kuaförleri de fiyat artışlarının temel sebebini artan maliyetler olarak gösteriyor. Özellikle boya, keratin ve saç bakım ürünleri gibi ithal malzemelerin döviz kuruna bağlı olarak yükselmesi, fiyatların artmasında büyük rol oynuyor.

Bir kuaför işletmecisi “Kaliteli bir boya veya bakım ürünü kullanmak artık çok maliyetli. Bunları kullanmadan hizmet sunmak mümkün değil” diyerek, hizmet fiyatlarının artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Bazı vatandaşlar konuyla ilgili “Fiyatlar bu kadar yüksek ama bazı kuaförlerden makbuz veya fatura bile alamıyoruz” şeklinde şikayette bulunuyor.