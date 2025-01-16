  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım tarafından tehdit edildi mi?
Takip Et

Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım tarafından tehdit edildi mi?

Oyuncu Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında savcılığa tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde, Mert Demir ile karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını, bu ilişki için hiç kimseden para ya da yönlendirme almadığını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım tarafından tehdit edildi mi?
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan ve çok sayıda ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve bazı haberlerde ortaya atılan iddiaların ardından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti. Önceki gün (14 Ocak) ise soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Şirketi ile çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın tanık olarak ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Sarıkaya, dün (15 Ocak) Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. 

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisi hakkındaki iddialar da soruldu. 

Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Sarıkaya; Mert Demir ile karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ın, bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de hiç kimseden herhangi bir para almadığını belirtti.

Sarıkaya, "Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi.

Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya tespit edildi!Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya tespit edildi!Ekonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat adliyeye sevk edildiGözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat adliyeye sevk edildiGündem
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecekMeteoroloji il il açıkladı: Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecekGündem

 

Gündem
Arnavutköy'de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
Arnavutköy'de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
Hesaplarında 30 milyar TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı
Hesaplarında 30 milyar TL işlem hacmi bulunan 21 şüpheli yakalandı
Saç kestirmek lüks oldu! Müşteriler fiyatlardan, berberler maliyetten şikayetçi...
Saç kestirmek lüks oldu! Müşteriler fiyatlardan, berberler maliyetten şikayetçi...
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat adliyeye sevk edildi
Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Yapay zeka Meclis Araştırma Komisyonu üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Karar Resmi Gazete'de: Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yeni yönetmelik belirlendi
Karar Resmi Gazete'de: Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yeni yönetmelik belirlendi