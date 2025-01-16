Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Ayşe Barım tarafından tehdit edildi mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan ve çok sayıda ünlünün menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyada ve bazı haberlerde ortaya atılan iddiaların ardından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti. Önceki gün (14 Ocak) ise soruşturma kapsamında ID Danışmanlık Şirketi ile çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya’nın tanık olarak ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti. Sarıkaya, dün (15 Ocak) Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarıkaya'ya Mert Demir ile olan ilişkisi hakkındaki iddialar da soruldu.

Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Sarıkaya; Mert Demir ile karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadıklarını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ın, bir iş adamından 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de hiç kimseden herhangi bir para almadığını belirtti.

Sarıkaya, "Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi.

Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.