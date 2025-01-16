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Bir şarap grubuna zam geldi: Sigarada fiyat artışı kapıda...

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yüzde 7.56 artırılması sonrası alkol gruplarına zam geliyor. Bir şarap grubuna yeni zam geldi ve en ucuz şişe 429 TL oldu. Sigaraya ise önümüzdeki günlerde 4-5 TL arasında zam gelebileceği belirtiliyor.

Haber Merkezi
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Bir şarap grubuna zam geldi: Sigarada fiyat artışı kapıda...
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Alkollü içkiler ve sigara fiyatlarında yeni bir zam dalgası başlıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 7.56 oranında artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, bu karar hem alkol hem de sigara fiyatlarına yansıyacak. Zamların ardından fiyatların yukarı taşınması bekleniyor.

Rakı ve şarap gruplarına zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden Mey şarap grubuna zam geldiğini açıkladı. Zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi:

- 75 cl’lik bir şişe şarabın en ucuz fiyatı 429 TL

- En pahalı şarap ise 9.450 TL’ye yükseldi

Önceki günlerde bazı bira ve rakı gruplarına da zam yapılmıştı. Alkollü içkilerdeki artışların devam etmesi bekleniyor.

Sigara fiyatlarına zam beklentisi

ÖTV artışının ardından sigara fiyatlarının da artacağı tahmin ediliyor. Henüz zamlı fiyatlar açıklanmamış olsa da, ilerleyen günlerde sigaraya 4-5 TL arasında bir zam gelebileceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle "sigaraya zam geldi mi?" ve "zamlı sigara fiyatları" gibi aramaların artmasına neden oldu.Tüketiciler, yeni zamların ne zaman devreye gireceğini merakla bekliyor.

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