Yeni asgari ücretle hesaplandı: İşsizlik maaşı ne kadar arttı?

İşsizlik maaşı, çalışanın kendi kusur ve isteği dışında işten çıkarılması durumunda SGK'nın ödediği bir destek ödemesidir. Günlük ortalama kazancın brüt kazancın yüzde 40'ı alınarak hesaplanır.

Peki en düşük işsizlik maaşı ne kadar arttı?

Asgari ücrette artışla birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 TL en yüksek işsizlik maaşı 10 bin 731 TL oldu.

İşsizlik 2023 yılının ikinci yarısında hesaplara zamlı olarak yatırılacak.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmaktadır. Ancak işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemez.

İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Herhangi bir kurumdan kendi kusuru ve isteği dışında ayrılan çalışan, 30 gün içinde İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurunda bulunabilir.

Başvuru şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

İşsizlik maaşının ne kadar süre verileceği kişinin ayrıldığı işyerinde ne kadar çalıştığına bağlıdır.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.