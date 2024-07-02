Yeni bakanlar Kurum ve Memişoğlu Mecliste yemin etti

ANKARA (EKONOMİ)- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Yeni bakanlar Mecliste yemin etmelerinin ardından bugün toplanacak olan Kabine toplantısına katılacaklar. Kurum'un milletvekilliğinin sona ermesiyle AK Parti’nin Meclisteki sandalye sayısı 264’e düştü.

Bugün saat 15:00’da toplanan TBMM Genel Kurulu'da görevinden ayrılan Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un bakan olarak atanmasından dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verildi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kabinenin yeni üyelerini yemin etmeleri için kürsüye davet etti. Kürsüye ilk önce Memişoğlu daha sonra Kurum gelerek Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek görevlerine başladılar. Yeni bakanlar daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kabine toplantısına katılmak üzere Meclis’ten ayrıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun yemin törenini eşi Aslı Memişoğlu izleyici locasından takip etti.