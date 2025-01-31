Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor: Araç kamerası olmayan taksiler muayeneden geçemeyecek

TÜVTÜRK, araç muayene şartlarında önemli bir değişiklik yaparak, ticari taksilerde yeni bir dönemi başlatıyor. 1 Mart 2025’ten itibaren kamera sistemi bulunmayan ticari taksiler, muayene onayı alamayacak.

Bu uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle taksiciler ve yolcuların güvenliğini artırma amacıyla hayata geçirildi. Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor.

Taksi şoförleri ve yolcular i̇çin güvenlik artacak

Son yıllarda taksilerde yaşanan güvenlik olayları, kamera sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini hızlandırdı. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemenin suç oranlarını düşürme ve caydırıcılığı artırma amacı taşıdığını belirtti.

Kamera sistemi sayesinde:

- Olası suçlar kayıt altına alınabilecek,

- Yetkililer hızlı ve etkili müdahale edebilecek,

- Yolcu ve şoför güvenliği üst seviyeye taşınacak.

Bu karar, taksi taşımacılığında güvenlik standartlarını yükseltmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamerasız taksilere muayene engeli

TÜVTÜRK, kamera takmayan ticari taksilerin muayene sürecinden geçemeyeceğini duyurdu.

1 Mart 2025’ten itibaren:

- Kamera sistemine sahip taksiler muayeneden geçebilecek.

- Kamerasız taksiler muayene onayı alamayacak ve trafiğe çıkamayacak.

Bu yeni kural, taksi sahiplerini kamera sistemine yatırım yapmaya teşvik ederken, sektörde daha güvenli bir ulaşım ortamı yaratmayı hedefliyor.

Taksicilerden olumlu tepki

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, alınan kararın taksi şoförleri ve yolcular açısından önemli bir güvenlik adımı olduğunu vurguladı.

Özkan, taksicilerin büyük çoğunluğunun bu düzenlemeyi desteklediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Yaşanan üzücü olaylardan sonra, kameraların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Pek çok taksi sahibi, yeni kurallara uyum sağlamak için hızla harekete geçti.”

TÜVTÜRK’ün yeni düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı güvenlik önlemlerini destekler nitelikte. Araç muayenesinde artık kamera sisteminin olup olmadığı kontrol edilecek ve güvenlik önlemi yasal bir zorunluluk haline gelecek.

Bu sayede:

- Ticari taksilerde suç oranlarının azalması bekleniyor.

- Hem şoförler hem de yolcular için daha güvenli bir ulaşım sağlanacak.

- Denetimler sayesinde kurala uymayan araçlar tespit edilebilecek.