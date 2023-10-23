  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler yapılacak
Takip Et

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler yapılacak

Metro İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Bayern Münih futbol karşılaşması nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın ek seferler düzenleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "24 Ekim Salı günü Galatasaray-Bayern Münih futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 17.45-19.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferlerinin icra edileceği aktarıldı.

 

Zonguldak'ta 55 bölgede şap karantinası

Türkiye Haberleri

Zonguldak'ta 55 bölgede şap karantinası
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye